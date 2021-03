Giovanissime e già truffatrici: 900 euro di ricariche telefoniche con la carta di credito di un coetaneo

Avrebbero effettuato oltre 950 euro di ricariche telefoniche utilizzando la carta di credito di un ragazzo e duplicando i codici di sicurezza della carta. Un fenomeno, quello del “pishing”, che nasce come strumento di reperimento di credenziali bancarie o di carte di credito attraverso canali informatici e che ormai è cresciuto in maniera “esponenziale”. La vicenda ha presa piede dopo la denuncia presentata da un 20enne, titolare della carta di credito in questione. Da lì l’avvio delle indagini dei carabinieri della stazione di Valtopina che, attraverso gli accertamenti tecnici, hanno scoperto la duplicazione fraudolenta del pin ed identificato i presunti autori della frode, tre ragazze appena ventenni denunciate dai carabinieri all'autorità giudiziaria per il reato di frode informatica.