Cacciatore ucciso, nella go-pro le immagini della tragedia: "Chiedeva aiuto, ma chi ha sparato non ha chiamato i soccorsi"

La videocamera go-pro che Davide Piampiano aveva addosso, per riprendere le battute di caccia e condividerle nella pagina Instagram “Hunting dog Assisi”, ha ripreso gli ultimi momenti di vita del giovane, ma ha anche immortalato la persona che ha sparato il colpo di fucile mortale.

È da ieri, in stato di arresto in carcere un 57enne con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale.

Sarebbe stato lui a sparare al giovane, l’11 gennaio scorso, pensando di colpire un cinghiale. Secondo l’accusa, però, l’uomo non avrebbe aiutato il giovane, che conosceva benissimo tanto da frequentare la casa ed essere quasi un secondo padre per la vittima. Mentre il ragazzo giaceva ferito, chiedendo aiuto, l’uomo, difeso dall’avvocato Delfo Berretti, avrebbe omesso di chiamare i soccorsi e poi avrebbe cercato di depistare le indagini alterando lo stato dei luoghi, scaricando l'arma del ventiquattrenne, disfacendosi del proprio fucile e della giacca da caccia.

I soccorsi erano stati poi chiamati da un altro cacciatore sopraggiunto sul posto dopo aver sentito le urla e i lamenti della vittima: “Tale comportamento omissivo - hanno spiegato gli inquirenti, coordinati dal procuratore Raffaele Cantone - ha consentito di ipotizzare a carico dell'autore dello sparo l'ipotesi dolosa di omicidio, avendo egli con la sua scelta di non chiamare immediatamente i soccorsi accertato il rischio che il soggetto colpito potesse morire”. Un intervento tempestivo avrebbe potuto salvare il giovane? È uno degli interrogativi che la Procura intende sciogliere, anche se l’inchiesta potrebbe essere trasferita a Firenze per competenza, in quanto la madre della vittima, assistita dall’avvocato Franco Matarangolo, è un magistrato onorario.

I primi dubbi sul fatto che non si fosse tratta di un incidente di caccia autonomo, con la vittima che si sarebbe sparata da solo, erano emersi in sede di autopsia: le bruciature sul corpo di Davide in corrispondenza del foro di entrata non erano quelle di un colpo ravvicinato, ma partito da almeno 40 metri.

I filmati della go-pro, definiti dagli investigatori molto crudi e duri, testimoniano l’accaduto: l’arrestato avrebbe scambiato la vittima per un cinghiale e avrebbe fatto fuoco. Da chiarire anche come mai l’arrestato avesse caricato il fucile con palle da cinghiale, visto che nel giorno dell’incidente mortale tale caccia non è prevista, tanto meno una battuta di due cacciatori.