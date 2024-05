Giovane travolto e lasciato in un fosso, il giudice respinge la richiesta di messa alla prova per l'investitrice

Nessuno si vorrebbe addossare la responsabilità né dell’incidente né del risarcimento. È quanto emerge dalla lunga udienza preliminare che si è svolta oggi in tribunale a Perugia per il caso del giovane investito mentre camminava a bordo strada, lasciato ferito in un fosso e ritrovato solo dopo 20 ore e salvato dalla morte.

La Procura della Repubblica di Perugia ha portato in tribunale una donna di 43 anni, difesa dall’avvocato Guido Bacino, con l’accusa di avere investito e non avere soccorso il giovane la sera del 16 gennaio del 2023 in via Sandro Pertini. L’incidente sarebbe stato causato anche dall’utilizzo del cellulare alla guida da parte della donna. Nel sinistro avrebbero concorso anche le avverse condizioni meteo, con un forte temporale in atto.

Nel corso dell’udienza si è perfezionata la citazione dell’assicurazione della vettura condotta dall’imputata in qualità di responsabile civile. Richiesta che il difensore della compagnia ha chiesto di rigettare sostenendo che nel corso delle indagini fossero stati compiuti atti pregiudizievoli del diritto di difesa. Il sostituto procuratore Tullio Cicoria e il difensore di parte civile, l’avvocato Chiara Lazzari, si sono opposti, ricordando che gli atti di indagini si sono limitati all’individuazione della conducente, del mezzo, dell’assicurazione e allo svolgimento di accertamenti sul telefono dell’imputata. Il giudice per le indagini preliminari Elisabetta Massini ha rigettato la richiesta dell’assicurazione che rimane così nel processo, evitando alla vittima di dover intraprendere una causa civile della lunghezza stimata di almeno dieci anni, sempre con la speranza di essere risarcito per i gravi danni riportati (il giovane necessita di assistenza continua per lo svolgimento di tutte le attività quotidiane).

La difesa dell’imputata ha chiesto quindi l’ammissione alla messa alla prova, ma per il giudice non ci sono i presupposti, in quanto la pena massima per i reati contestati supererebbe il 6 anni, mentre per la map si arriva a massimo 4 anni. Manca anche un’altra condizione essenziale, cioè il risarcimento. Non sono state fatte neanche delle scuse. Il gup ha quindi rigettato la richiesta ritenendo che il comportamento dell’imputata, nell’incidente e nei momenti successivi e per il comportamento processuale non siano meritevoli del beneficio della messa alla prova.

È stato quindi richiesto di poter procedere con il rito abbreviato condizionato ad una perizia che accerti le modalità dell’incidente, avanzando un’ipotesi di concorso di colpa. Anche in questo caso, dopo l’opposizione di accusa e parte civile, il gup Massini ha rigettato ritenendo che la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, in questo caso dai Carabinieri di Gualdo Tadino, non necessita di approfondimenti. Respinta anche la richiesta di abbreviato condizionato all’audizione del consulente della difesa, visto che la relazione è già negli atti processuali.

Siccome il giudice Massini a luglio cambierà ruolo, ha deciso di rinviare al 3 ottobre, con il fascicolo che andrà nella mani del giudice Angela Avila, chiamata a decidere in quella sede su eccezioni e richieste ulteriori e sul rinvio a giudizio (o sul proscioglimento).

Secondo la ricostruzione della Procura di Perugia la conducente “procedeva a 60 chilometri all'ora, come si legge nell'avviso di conclusione indagini, a fronte di un limite di 50, in orario notturno” e durante un temporale, “successivamente all’urto si dava alla fuga, omettendo di fermare la marcia e di prestare la dovuta assistenza al pedone. La vittima era finita in un fosso e ritrovata solo dopo venti ore da un passante. Ricoverato prima a Foligno e poi a Perugia, il giovane era stato sottoposto a interventi e cure, con un lungo decorso. L’incidente ha, però, provocato al giovane dei danni permanenti e un’invalidità del 100%.