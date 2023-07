Aggredito e pestato per le strade di Medellin, muore giovane di Umbertide

Alexandre Mennesson, 33enne residente a Umbertide, è morto ieri a Medellin, in Colombia, a seguito di un violento pestaggio.

Il giovane si era trasferito nel paese sudamericano un mese fa. Secondo quanto trapelato è stato trovato in strada in fin di vita e ricoverato in ospedale, ma le lesioni sarebbero state troppo gravi. Sull’aggressione indaga la polizia colombiana: forse una rapina finita male o l’aver assistito a un crimine.

Il 33enne, nato a Nizza, viveva a Umbertide dall’età di tre anni, dove lavorava come autista dei mezzi di soccorso dell’Usl Umbria 1.