Nasconde gioielli rubati in un buco in un muro: 26enne denunciato

Nasconde gioielli rubati in un buco in un muro di casa: 26enne denunciato per ricettazione. Gli agenti, durante una perquisizione disposta dalla Procura di Spoleto, hanno scoperto diversi ciondoli, bracciali e altri monili d’oro in casa del cittadino straniero. Il 26enne è stato denunciato per ricettazione. Tutti i gioielli sono stati repertati dal personale della Polizia Scientifica e sono state avviate le attività di individuazione dei legittimi proprietari.