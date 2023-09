Umbria, scoperti e sequestrati giocattoli senza certificazione e pericolosi per i bambini

Giocattoli senza certificazione e pericolosi per i bambini. Il personale ll’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Umbria e gli agenti dalla Polizia locale di Terni hanno condotto un’operazione finalizzata alla tutela della salute e sicurezza del consumatore e al contrasto alla contraffazione delle merci nei confronti di tre punti vendita ubicati nei pressi della Cascata delle Marmore.

Il controllo ha portato al sequestro amministrativo di 358 giocattoli (pistole, modellini di automobili e ambulanze), che, a seconda dei casi, sono risultati essere sprovvisti della necessaria marcatura CE o non conforme e/o delle avvertenze in corretta lingua italiana, violando le norme in materia di sicurezza dei prodotti.

Le leggi prevedono una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 a un massimo di 10.000 euro.