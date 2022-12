Giocattoli, addobbi e decorazioni fuorilegge e pericolosi: maxi sequestro della Guardia di finanza a Perugia

Controlli di Natale da parte dei militari della Guardia di finanza di Perugia per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale e per la tutela del “made in Italy”.

In questi giorni sono stati sottoposti a sequestro circa 12.000 pezzi, tra giocattoli, addobbi, decorazioni e altri articoli natalizi, venduti al pubblico privi dei requisiti previsti dal Codice del Consumo, e, quindi, non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute.

Gli articoli individuati erano sprovvisti sia del marchio CE sia delle indicazioni relative alla natura dei materiali impiegati, al Paese d’origine e alle avvertenze e modalità d’uso in lingua italiana, informazioni, queste ultime, richieste dal legislatore al fine di garantire al consumatore finale la consapevolezza della qualità del prodotto e il suo utilizzo in piena sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La merce, importata prevalentemente dalla Cina senza i preventivi controlli di sicurezza, oltre a costituire un danno per l’economia nazionale, generando fenomeni di concorrenza sleale, è potenzialmente pericolosa per l’ambiente e per la salute dei consumatori e, soprattutto, dei bambini, proprio per l’assenza di garanzie che certifichino la sicurezza dei materiali utilizzati e delle procedure attuate per la fabbricazione.

I responsabili degli esercizi commerciali ove sono stati effettuati i sequestri, sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

I controlli sono tuttora in corso e proseguiranno nei prossimi giorni, quando saranno avviate anche specifiche azioni finalizzate a contrastare la produzione, il commercio e la detenzione di fuochi di artificio, in vista del Capodanno.