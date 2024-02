Fermato per un controllo, getta 19 ovuli di cocaina: arrestato e condannato, ma subito libero

Fermato da una pattuglia dei Carabinieri, lascia cadere due pacchetti sperando che i militari non se ne accorgano: dentro c'erano 19 ovuli di droga.

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno arrestato un 23enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato in stato di libertà, per porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere.

I militari stavano svolgendo dei servizi di controllo Ponte San Giovanni quando hanno notato l’autovettura guidata dall’uomo che ha immediatamente rallentato e cercato di parcheggiare per evitare il controllo. I Carabinieri si sono avvicinati e hanno chiesto i documenti personali e dell'auto al 23enne, il quale nello scendere dall’autovettura, ha lasciato cadere a terra due involucri di plastica, che, immediatamente raccolti dai Carabinieri, sono risultati contenere 19 ovuli termosaldati contenenti cocaina.

Le successive operazioni di perquisizione personale, veicolare e domiciliare presso l’hotel dove l’albanese dimorava, hanno permesso di rinvenire la somma contante di 70 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita, ed una mazza da baseball di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso.

L’attività di indagine ha inoltre consentito di stabilire che il soggetto spacciava al dettaglio lo stupefacente di cui è stato trovato in possesso.

L’uomo in sede di giudizio direttissimo, è stato condannato ad 1 anno e 10 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 3mila euro, con pena sospesa.