Pagamento del bollo auto, il Tar annulla l'affidamento all'Aci e dispone lo svolgimento della gara pubblica

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato l’affidamento da parte della Regione Umbria del servizio di gestione del pagamento del bollo auto all’Aci e imposto che lo stesso venga messo a bando.

Il ricorso contro l’affidamento diretto è stato presentato da Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale s.p.a., difesa dagli avvocati Nicola Creuso e Nicola De Zan, chiamando in causa la Regione Umbria, difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo, e l’ACI - Automobile Club d'Italia, difesa dagli avvocati Francesco Guarino, Aureliana Pera e Stefania Rocca, e ACI Informatica s.p.a., difesa dagli avvocati Aristide Police e Raimondo D'Aquino Di Caramanico, per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria “mai comunicata alla ricorrente, non pubblicata sul BUR, pubblicata solo sul sito internet della Regione” che riguarda il “completamento processo di internalizzazione della gestione della tassa automobilistica regionale. Prosecuzione della cooperazione informatica con ACI per il triennio 2023-2025 e approvazione schema di accordo di cooperazione tra Regione Umbria e ACI”.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato “in parte qua dei provvedimenti gravati e conseguente obbligo della Regione Umbria – fatta salva la possibilità di optare per l’immediata gestione diretta – di procedere senza indugio della gara pubblica indebitamente omessa”.