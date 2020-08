Lotta al degrado, Gesenu non ci sta: "Ecco quello che facciamo tutti i giorni nei vicoli e aree verdi"

La Gesenu ha voluto rispondere sulla pulizia dei vicoli del centro storico dopo l'articolo Perugia Today dal titolo “Vicoli maleodoranti. Non è aumentata la maleducazione, è diminuita la manutenzione” vergato dal nostro Inviato Cittadino Sandro Francesco Allegrini. Ecco, secondo l'azienda, l'opera quotidiana per garantire pulizia e lotta al degrado in città a Perugia.

"Il servizio di pulizia con idropulitrici, non è stato drasticamente ridimensionato come si afferma nell’articolo anzi, la Società informa che in risposta alle continue segnalazioni dell’Amministrazione Comunale e degli utenti interviene giornalmente per sanare tutte le criticità. Inoltre, in riferimento all’affermazione della fonte anonima che dichiara che “Oggi esce solo il mezzo piccolo mentre quello grande viene utilizzato solo in occasioni rare e speciali come Umbria Jazz o Eurochocolate”, Gesenu precisa che quotidianamente escono due mezzi, una macchina piccola e una macchina grande, mentre di notte esce una macchina piccola. Infine, per quanto riguarda la manutenzione del verde, la Società specifica che Gesenu ha la gestione di circa 150 aree verdi che puntualmente vengono interessate dalla pulizia e raccolta dei rifiuti secondo le frequenze concordate con il Comune".