Germania, piano di golpe: accertamenti tecnici su pc e telefono di Eder

È previsto per il 19 gennaio l'inizio delle operazioni tecniche sul computer e sul cellulare di Maximilian Eder, ex ufficiale tedesco, arrestato a Perugia su mandato europeo nell'ambito di un'inchiesta sulla presunta pianificazione di un golpe in Germania.

Eder è stato trovato in un albergo di Ponte San Giovanni. Secondo l'inchiesta tedesca, avrebbe avuto il ruolo di reclutatore.

L'accertamento tecnico è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia che sulla presenza del 64enne nel capoluogo umbro ha aperto un fascicolo ulteriore a quello dell'autorità giudiziaria tedesca.