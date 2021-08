Cade dal balcone per fare un gavettone: morto il 39enne ricoverato a Perugia

Era ricoverato al Santa Maria della Misercordia dopo essere caduto da un balcone per fare uno scherzo. Un "gavettone" di Ferragosto che si è trasformato in una tragedia. Diego Cavalli, 39 anni di PIeve Santo Stefano, è morto per le gravissime lesioni riportate nell'impatto.

L'incidente è avvenuto domenica nella frazione di Muccignano, a Città di Castello. Il giovane si trovava a casa della fidanzata, un casolare dove stavano trascorrendo una giornata di festa.

Stando a quanto ricostruito dalla Polizia di Città di Castello, il 39enne sarebbe salito al primo piano dell’abitazione e da qui avrebbe raggiunto un balcone. Con sé pare avesse un recipiente pieno d'acqua: sembra volesse fare un "gavettone" alla ragazza e ai familiari che si trovavano proprio sotto al terrazzo.

Diego però, forse a causa del pavimento bagnato o forse per il peso del recipiente, avrebbe perso l’equilibrio. E' precipitato per circa tre metri prima del violento impatto a terra, dove è rimasto immobile e privo di sensi.

Subito soccorso da un equipaggio del 118, Cavalli è stato stabilizzato, ma il trasporto in ambulanza non è stato possibile. Il 39enne aveva riportato traumi spinali che da subito sono stati considerati molto serie. Quindi è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto all’ospedale di Perugia.

Trasferito in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia in condizioni gravissime, è deceduto oggi.

La notizia è arrivata a Pieve Santo Stefano come un fulmine a ciel sereno e ha destato enorme commozione. "Diego - commenta il sindaco di Claudio Marcelli - era molto conosciuto e stimato dai suoi concittadini". Si era trasferito nella zona di Città di Castello dalla fidanzata. Nel suo passato c'era stato un terribile incidente stradale, in seguito al era stato per lungo tempo in terapia intensiva prima di riprendersi.