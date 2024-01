Gatto ucciso a fucilate, la Procura chiede il giudizio immediato per un 73enne

La Procura di Perugia ha chiesto il giudizio immediato per il 73enne che avrebbe ucciso un gatto a colpi di fucile a Gualdo Tadino il 12 ottobre del 2023.

Il sostituto procuratore Giampaolo Mocetti contesta all’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Sborzacchi, di aver sparato un colpo di “fucile regolarmente detenuto, senza necessità alcuna”, uccidendo il gatto domestico di una signora, “per poi trasportarlo e gettarlo nel terreno confinante”.

Contestato anche l’utilizzo improprio dell’arma da fuoco utilizzata per uccidere l’animale.

Nel procedimento risultano persone offese la proprietaria dell’animale, l’associazione “Zampe che danno un mano” assistita dall’avvocato Giada Bernardi, l’associazione “Rispetto per gli animali” con l’avvocato Giulio Muceli e l’associazione “Gaia, animali e ambiente” con gli avvocati Isabella Cacciari e Francesco Gatti.

Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, il gatto è stato ucciso all'interno di un centro abitato ed è stato poi ritrovato morto, colpito da numerosi pallini di arma da fuoco, in un'area incolta in una frazione gualdese. La proprietaria dell'animale ha quindi formalizzato una denuncia contro ignoti. I militari erano riusciti a risalire al presunto autore dell'uccisione e dai riscontri è emerso che il gatto era stato ferito mortalmente da un colpo di fucile sparato da distanza ravvicinata, visto l’elevato numero di pallini riscontrati nel cadavere a seguito di esame radiografico. Il corpo è stato ritrovato in un’area incolta nella frazione gualdese di Vaccara. Secondo quanto si apprende, l’indagato deteneva tre armi da fuoco e oltre le 500 cartucce, regolarmente denunciate, ritirate poi dai militari dell’Arma in via cautelare.