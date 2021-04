Gatti spariti misteriosamente nello stesso quartiere, i proprietari cercano disperatamente Gino

Tre gatti spariti nel giro di pochi giorni, nello stesso quartiere. Una sparizione che ha lasciato molti dubbi, almeno nei proprietari di uno degli animali.

Ormai sono 40 giorni che Gino è sparito, dal giorno alla notte. È stato cercato ovunque nei dintorni di casa, zona Ingegneria e Percorso verde. Non è stato trovato neanche il corpo, alimentando la speranza dei proprietari, che denunciano una serie di sparizioni anomale, come se qualcuno rubasse i gatti che trova in giro.

Gino è vaccinato e ha un cerchio bianco sul fianco. Chiunque lo vedesse può segnalare l’avvistamento a Perugia Today.

