Perugia, chiede aiuto sui social per ritrovare il gatto scomparso: subissata di critiche

Chiede aiuto per recuperare un gattino di tre mesi scappato di casa inseguendo i figli che andavano a scuola e, tranne qualche persona che sta provando ad aiutarla, viene subissata di rimproveri e accuse.

Rolly è sparito, allontanandosi da casa, ma la sua proprietaria lo avrebbe visto in braccio ad una signora, una senza tetto, che sembra non voglia restituirlo. Della cosa è stata informata la Polizia locale, che conoscerebbe il soggetto che al momento sarebbe in possesso del gatto.

“Scusate tanto, si aggira una signora zona Fontivegge di nome ... ha una valigia e un cappellino. È stata avvistata stamattina con il mio gattino bianco a pelo lungo di 3 mesi in braccio. Vi prego è molto conosciuta in zona Fontivegge se l avvistate vi prego di fermarla o di chiamarmi. Sono la proprietaria del bar Perugia Uno in via Gallenga, i miei figli sono disperati, vi lascio la foto del gattino”.

La proprietaria ha anche offerto una ricompensa di 100 euro a chi ritrovasse e riconsegnasse l’animale. Tante le segnalazioni sui social dove la donna ha pubblicato la richiesta di aiuto, ma tantissime anche le critiche per il mancato controllo del gatto, di tre mesi. A nulla sono valse le indicazioni della proprietaria che l’animale è scappato di mattina, seguendo i figli che andavano a scuola e che adesso sono disperati per la scomparsa dell’animale. Qualcuno ha anche scritto che la proprietaria doveva far sterilizzare la sua gatta se non era in grado di occuparsi dei cuccioli. Qualcun altro ha scritto che se trova il gatto non lo restituisce.

+++ AGGIORNAMENTO+++

Il gattino è stato recuperato dalla proprietaria, grazie anche all'intervento della Polizia locale.