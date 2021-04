Gatti spariti nel nulla, proseguono le segnalazioni e le denunce di proprietari disperati

Gatti spariti, continuano ad essere segnalate scomparse di felini che non si erano mai allontanati dal giardino di casa. Dopo i precedenti articoli con storie di gatti spariti nel nulla ( Gatti spariti misteriosamente nello stesso quartiere, i proprietari cercano disperatamente Gino e Gatti spariti nel nulla, decine di segnalazioni e denunce ), sono diverse le segnalazioni di chi non ha più visto il proprio animaletto. E c’è anche il caso di una proprietaria di gatti che ne ha visti sparire cinque, ma “è ricomparsa soltanto l'unica microchippata! Non può essere un caso!”.

Una signora racconta che il suo “gatto grigio di nome Grey” è sparito nella zona “sopra il percorso verde”. Zona da cui sono spariti diversi gatti come raccontato negli altri articoli.

Anche un altro proprietario ha riferito che il suo felino è “sparito nel giro di un ora. Cercato ovunque ma non trovato né vivo né morto. Era sterilizzato e non si muoveva da casa”.

Sparizioni avvenute un po’ in tutta la provincia. “Anche la nostra micetta è scomparsa così dal giorno alla notte... Sono passati 11 giorni e di lei nessuna traccia... Sparita nel nulla a Passignano Sul Trasimeno”.

Per rimanere al Trasimeno “anche Tito da Castiglione del Lago, non si allontanava mai da casa, lo stiamo cercando da giorni”.

A Deruta una signora non vede più il suo gatto “da febbraio. È sparito e non si allontanava mai e nessuno l'ha visto”.

Segnalazioni anche da Ospedalicchio e diverse da Canneto: “Sono circa 3 mesi che non gira un gatto… mentre prima li incontravi in ogni traversa…”.

Da Villa Pitignano, da cui sono arrivate le prime segnalazioni, anche altre persone raccontano di non trovare più il proprio gatto: “È sparita da gennaio...!Ha il musetto bianco..e la punta della coda bianca… Non si allontanava mai di casa nonostante non fosse sterilizzata, rimaneva sempre nella zona, quasi due settimane fa è scomparsa nel nulla, nessuna traccia del suo corpo e nessuna traccia di lei...”. Risponde un’altra signora: “Anche il mio sparito da Villa Pitignano l'11 febbraio, sterilizzato, vaccinato, non si allontanava mai da casa”.

Sparita il giorno di Pasqua ad Umbertide una gattina e la proprietaria scrive di avere “il cuore a pezzi. Manca come l’aria”.