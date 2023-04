Perugia, folle fuga dalla Polizia con l'auto truccata: denunciato e multato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno intercettato un automobilista, italiano 22 anni, sorpreso con la propria auto sportiva mentre percorreva a gran velocità via Aldo Capitini, dopo aver tentato di eludere il controllo dei poliziotti dandosi alla fuga in direzione Madonna Alta.

Gli operatori, messisi subito all’inseguimento, hanno più volte intimato l’alt, ma il giovane, nonostante gli avvisi e il maltempo, aveva proseguito la sua corsa decidendo poi di arrestare il veicolo in via Diaz.

Il giovane non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Per questo motivo, gli agenti lo hanno sottoposto a perquisizione e al test dell’etilometro che hanno dato esiti negativi.

Al termine delle attività di rito, il 21enne è stato sanzionato per non aver ottemperato alla richiesta di fermarsi, eccesso di velocità e per le modifiche agli scarichi.

Sempre nell’ambito del servizio di controllo, gli agenti hanno sanzionato un automobilista che, a seguito delle verifiche, è risultato alla guida di veicolo privo di copertura assicurativa. Per l’uomo, oltre al fermo amministrativo dell’auto, è scattata la sanzione pecuniaria di 866 euro.

I controlli sono stati disposti dal questore di Perugia per contrastare il fenomeno delle corse clandestine segnalate più volte dai cittadini.