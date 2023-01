Gara di matematica a squadre “Galilei senza frontiere 2023”: l’Istituto Bonfigli di nuovo sul podio, con due squadre

Ottimi risultati per l’Istituto Benedetto Bonfigli di Corciano alla gara di matematica “Galilei senza frontiere 2023”, organizzata dal Liceo Scientifico G. Galilei di Perugia che ha coinvolto studenti delle classi terze della secondaria di I grado e studenti delle classi prime del Liceo. La scuola corcianese ha partecipato con squadre a tema “Gli Avengers”, in particolare: Loki, Black Panther, Dr Strange e Vedova Nera. Sul secondo e su terzo gradino del podio sono salite Loki e Black Panther.

I partecipanti – sottolineano le referenti per le Gare Matematiche Simonetta Mele e Monica Malà - insegnati sono stati scelti tenendo conto dei risultati ottenuti in una prova di selezione in cui si sono cimentati nella soluzione di quesiti matematici. Successivamente, durante sei incontri pomeridiani in cui sono stati analizzati tipologia di quesiti, procedimenti e strategie risolutive, si sono allenati sui testi delle gare degli anni precedenti. Durante gli ultimi due incontri hanno lavorato in squadra, sperimentando una collaborazione molto stimolante e costruttiva.

L’attività di approfondimento e consolidamento delle conoscenze e abilità matematiche – aggiungono - è proseguita anche durante l’orario scolastico. Nel complimentarsi con gli alunni, il Dirigente Scolastico Daniele Gambacorta, al pari di tutti i docenti della scuola, concordano nel lodare l’impegno e la serietà con cui i ragazzi hanno affrontato l’allenamento, costruendo un “ambiente” sereno e collaborativo. Questa attività ludico-competitiva, presente nel PTOF, rappresenta uno strumento valido per potenziare l’area logico-matematica e viene apprezzata dai ragazzi e dalle famiglie.

Questa la classifica e la composizione delle 4 squadre di Corciano sul totale di 14 squadre (4 per la Bonfigli, 4 per la San Paolo, 3 per San Sisto, 3 per Olmo-Ferro Di Cavallo):

2° classificata “Loki”: Moretti Linda, Dako Redjon, Cenci Gianluca, Pagano Antonio.

3° classificata “Black Panther”: Schipani Lorenzo, Magistrato Matteo, Petre Leonardo Nicholas, Bonparola Alessia

5° classificata “Dr. Strange”: Scarpelloni Thiago, Cavallini Matteo, Brilli Rocco, Pennetta Giacomo

10° classificata “Vedova Nera”: Vicari Noemi, Goatin Ilaria, Lena Luigi e Igori Ivie Hannah Clelia