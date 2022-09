STRADE E LAVORI Galleria Forca di Cerro, riprendono i lavori per i nuovi impianti di sicurezza: ecco gli orari e la viabilità alternativa

Riprenderanno, il 7 settembre prossimo, i lavori di rinnovo degli impianti tecnologici e di sicurezza della galleria “Forca di Cerro”, sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, avviati da Anas per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro. E’ quanto rende noto l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche che ha spiegato che i lavori verranno svolti durante gli orari notturni dalle ore 23 alle ora 6 del mattino dal 7 settembre al 1 ottobre (ad eccezione del sabato, domenica e festivi).

Da ottobre invece verranno svolti dalle ore 22 fino alla conclusione degli stessi possibilemte entro la fine dell’anno o comunque nei primissimi mesi dell’anno, come garantito da Anas. Tutto questo è stato concordato con Anas al fine di venire incontro alle esigenze manifestate da alcune amministrazioni comunali della Valnerina interessati all’intervento.

LA VIABILITA' ALTERNATIVA

Per il traffico proveniente dalla SS3 “Flaminia” e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l’uscita allo svincolo Spoleto Nord, con immissione sulla strada regionale 395 e rientro sulla SS685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera; per il traffico proveniente dalla SS685 (Ascoli/Norcia/Cerreto) o dalla strada regionale 209 “Valnerina” (Ferentillo/Scheggino) e diretto sulla SS3 “Flaminia” verso Spoleto/Terni o Foligno/Fano, l’uscita consigliata è in località Piedipaterno di Vallo di Nera, con percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla SS3 “Flaminia” allo svincolo di Spoleto Nord;

E ancora: per il traffico della SS685 proveniente da San Giovanni di Baiano/Acquasparta e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l’immissione sulla SS3 “Flaminia” in direzione Spoleto con uscita allo svincolo di Spoleto Nord, percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla SS685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera.