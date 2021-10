INVIATO CITTADINO Galleria di Fontivegge. Sopra il legno andrà una copertura in metallo

Galleria di Fontivegge. Sopra il legno andrà il metallo. Si parla di alluminio. Rispondo a quanti hanno espresso preoccupazioni in ordine ai costi della manutenzione della copertura in legno. Noi stessi avevamo sottolineato la non regolarità nel montaggio delle strisce di legno. Ma c’è da precisare che comunque le stesse non saranno a vista. Legittima la preoccupazione di quanti temevano i costi di manutenzione della copertura. Ma si rileva che, appunto, ci sarà, caso mai, da manutenere il rivestimento in alluminio che sarà colorato.

Anche se non è ancora dato sapere precisamente di quale colore. Forse un grigio piombo, come nella foto in pagina. Certo è che il piccolo obbrobrio non è altro che un prototipo fatto al risparmio in cui gli elementi metallici che costituiscono l’ossatura sono invece rappresentati in legno, e forse anche in scala. Per un giudizio definitivo e documentato, di carattere estetico e funzionale, non c’è che da attendere la conclusione dei lavori. Che non dovrebbe essere lontana. La copertura definitiva è di rapida escuzione.