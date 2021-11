Ruba una fotocamera al turista in chiesa, individuata grazie ai filmati di videosorveglianza

Derubato della macchina fotografica che aveva appoggiato su una panca in chiesa per ammirare la volta. La ladra, però, non sapeva che nell’edificio religioso c’è un sistema di videosorveglianza e viene rintracciata.

La donna, difesa dall’avvocato Marco Marmottini, è accusata di aver derubato un turista che era entrato nella chiesa di Sant’Agostino di Perugia e si era messo ad ammirare l’interno seduto su una panca. L’uomo aveva tolto la giacca, appoggiandola sullo schienale della panca. Dopo pochi minuti si era alzato per avvicinarsi all’abside e aveva preso la giacca, accorgendosi che era sparita la machina fotografica.

L’uomo si era rivolto al parroco per denunciare l’accaduto, descrivendo una giovane che aveva visto aggirarsi in chiesa. Il parroco diceva all’uomo di conoscere la donna, una senza fissa dimora che chiedeva spesso un aiuto e poi mostrava all’uomo le immagini del circuito di sorveglianza.

Nel filmato si vedeva la giovane posizionarsi dietro il turista e sfilare la fotocamera dalla tasca della giacca. Quelle immagini, una volta presentata la querela ai carabinieri, sono servite per individuare la donna e portarla davanti al giudice con l’accusa di furto.