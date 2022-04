Voglia di bricolage, trovate con pennelli e barattoli di vernice nella borsetta: processate per furto

Il fai da te è più conveniente, soprattutto se non paghi la merce presa nel negozio.

Due donne, difese dagli avvocati Saschia Soli e Gian Gabriele Binaglia, sono finite sotto processo con l’accusa di furto “perché in concorso tra al fine di trarne profitto, si impossessavano di 3 vernici decorative e 4 pennelli, per un importo complessivo di 126,63 euro, sottraendo la predetta merce dalle scaffalature di un esercizio commerciale specializzato in ferramenta, bricolage e fai da te.

Le due donne, secondo la denuncia, erano entrate nell’esercizio commerciale a Corciano e avrebbero messo i barattoli di vernice nelle borsette foderate con la carta stagnola per eludere i sistemi di antitaccheggio. Gli addetti dell’esercizio, però, avevano notato i movimenti delle due donne tra gli scaffali e le avevano tenute d’occhio. Arrivate alla cassa erano state fermate e poi denunciate.

Il furto è avvenuto il 18 settembre del 2016.