I due sono stati arrestati per il reato di furto aggravato e il giudice ha poi disposto nei loro confronti l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Umbria.

Dal controllo delle sacche, schermate per superare il controllo dell’antitaccheggio, gli agenti hanno constatato la presenza di alcuni dispositivi elettronici dal valore di oltre 600 euro; refurtiva che è stata immediatamente restituita al direttore dell’esercizio commerciale. Le borse, invece, sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

A quel punto, gli agenti hanno proceduto al controllo della coppia che, nel frattempo, si era disfatta anche dell’altra borsa, buttandola in un cassonetto.

La coppia aveva destato i sospetti del direttore che, avendoli notati uscire dalla cassa senza acquisti con due borse piene, aveva chiesto di poter visionare il contenuto delle stesse. Era stato in quel momento che i due si erano dati alla fuga lasciando cadere una delle due borse.

Gli agenti sono stati chiamati dal direttore dopo che due persone, un uomo di 24 anni con numerosi precedenti per furto e ricettazione, e una donna di 22 anni erano fuggiti con alcuni prodotti di elettronica.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in un supermercato di Madonna Alta per il furto di dispositivi elettronici.

I due sono stati fermati dalla Polizia. Il giudice convalida l'arresto e poi gli impone di lasciare l'Umbria e non tornarci

Borse schermate per non far scattare l'antitaccheggio e fare razzia di dispositivi elettronici: arrestati