Ruba bottiglie di amaro per 50 euro e le nasconde sotto la giacca: fermato alle casse e denunciato

Prende dagli scaffali delle bottiglie di superalcolici e le nasconde sotto la giacca, ma era già seguito dalla vigilanza del supermercato. Così quando arriva alla cassa e poggia sul nastro una lattina di birra viene fermato, in attesa della Polizia.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un supermercato di Corciano per una segnalazione di furto fatta dalla direzione della struttura.

Il personale dell’istituto di vigilanza privata in servizio di antitaccheggio ha notato una persona aggirarsi tra gli scaffali e afferrare alcune bottiglie di superalcolici dagli scaffali e nasconderle velocemente all’interno del giubbotto. Raggiunta la cassa, l’uomo ha depositato una sola lattina di birra, per poi provare ad uscire dal supermercato.

L'uomo, identificato per un 34enne cittadino rumeno, è stato fermato dall’addetto alla vigilanza che ha chiamato subito la Polizia di Stato. All’arrivo degli agenti l'uomo, con numerosi precedenti di polizia per i reati di furto aggravato, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nonché di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, è stato controllato e trovato in possesso di 4 bottiglie di amaro, per un valore superiore a 50 euro. Oltre alla refurtiva, gli agenti hanno trovato anche due chiavi alterate utili alle manomissioni di serrature.

Il 34enne è stato denunciato per i reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.