Razzia al supermercato, un ladro catturato e uno in fuga

Razzia al supermercato. Un ladro denunciato e uno in fuga. E' successo a San Sisto e gli agenti hanno denunciato per furto aggravato in concorso un 27enne di origini moldave. Il ragazzo che era con lui è riuscito a scappare, fuggendo in auto. Il 27enne è stato trovato in possesso dei prodotti sottratti poco prima all'interno del negozio.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia l'addetto alla sicurezza del supermercato ha monitorato i due ragazzi che si aggiravano fra gli scaffali e li ha visti rubare alcuni prodotti, nascondendoli in un borsello. I due si sono avvicinati alle casse e uno ha pagato soltanto due prodotti per la cura della persona. L'addetto alla sicurezza li ha inseguiti nel parcheggio per farsi restituire la merce. Uno dei due ragazzi è riuscito a salire in auto e scappare, l'altro è stato bloccato.

La polizia è intervenuta e ha denunciato il 27enne per il reato di furto aggravato in concorso.