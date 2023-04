Ruba prodotti al supermercato e dà agli agenti false generalità: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato per furto e false generalità un libanese dopo che aveva asportato dei prodotti da un supermercato a Fontivegge.

I poliziotti hanno parlato con la dipendente dell’esercizio commerciale, la quale ha riferito di aver notato il ragazzo aggirarsi tra i vari scaffali e occultare all’interno di uno zaino alcuni articoli alimentari. L’uomo aveva poi tentato di allontanarsi senza pagare ma era stato fermato dalla dipendente che l’aveva invitato a restituire quanto sottratto. L'uomo, però, aveva negato tutto.

Anche di fronte agli agenti, l’uomo ha continuato a negare l’accaduto, per questo motivo, i poliziotti hanno proceduto al controllo, rinvenendo all’interno dello zaino tutta la refurtiva, che è stata immediatamente restituita alla dipendente dell’esercizio commerciale.

L’uomo, privo di documenti, è stato poi accompagnato in Questura per l'identificazione ed è stato denunciato per i reati di furto aggravato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale.