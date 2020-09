Ruba oltre 100 euro di shampoo, dentifricio e creme per il corpo, ma viene scoperto e denunciato

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dalla Polizia per un furto in un centro commerciale situato nel Corcianese.

Il denunciato, un rumeno di 39 anni, è stato scoperto dal personale del supermercato mentre sottraeva dagli scaffali della merce per nasconderla in uno zaino di notevoli dimensioni con all’interno oltre una ventina di prodotti, da shampoo a creme, da dentifrici a prodotti per il corpo, per un valore di oltre 100 euro.

Una volta arrivato alle casse, l’uomo pagava solamente i prodotti messi nel carrello della spesa, ma non quelli nascosti nello zaino.

Una volta oltrepassata la cassa è stato fermato vicino alla porta di uscita, in attesa dell’arrivo della Polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta scoperto ha restituito tutta la refurtiva, ma il gesto non gli ha evitato la denuncia per furto.