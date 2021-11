Furto con scasso in auto, ma l’eliminazione dell’aggravante salva il ladro dalla condanna.

Un folignate di 35 anni è stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione e 400 euro di multa “per essersi impossessato, al fine di trarne profitto per sé o per altri, di un portadocumenti di proprietà di ... contenente documenti, un assegno in bianco, alcune monete, un IPod ed un paio di occhiali da sole, detenuto all'interno della propria autovettura con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante violenza sulle cose, e cioè infrangendo il vetro anteriore lato passeggero della vettura, e su un bene esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede, ovvero su un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via”.

Condanna confermata in appello, con ricorso in Cassazione, contestando proprio l’aggravante. Secondo l’imputato “non si configurerebbe l'aggravante dell'esposizione dei beni sottratti per necessità e consuetudine alla pubblica fede” in quanto non si trattava “di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all'ornamento dello stesso”, ma del borsello che il proprietario del veicolo si era dimenticato in auto andando al lavoro.

Senza l’aggravante il reato, quindi, sarebbe prescritto. Ed è quanto ha ritenuto la Cassazione, dichiarando che “un portadocumenti è un bene che solo occasionalmente si può trovare all'interno di un'autovettura, non costituendone il normale corredo” ed eliminando l’aggravante. Per cui è stata annullata “senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione”.