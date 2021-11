Spaccata in auto all'uscita di scuola: mamma derubata mentre va a prendere i figli

Spaccata in auto all’uscita di scuola. Una mamma è stata derubata dopo aver parcheggiato l’auto per andare a prendere i figli all’uscita dopo la mattina di lezioni a scuola.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per un sopralluogo. Il ladro ha rotto il finestrino dell’auto in sosta e ha portato via tutto quello che era custodito all’interno del veicolo e che avesse un qualche valore.

Il furto è avvenuto nei pressi della scuola di Pieve di campo, alla periferia di Perugia.