Spaccata a San Francesco al Prato, malviventi frantumano un finestrino di un'auto e rovistano nell'abitacolo

Spaccata in pieno giorno a pochi metri da San Francesco al Prato. E' la triste scoperta fatta dal proprietario di un'auto lasciata parcheggiata all'inizio di via Pascoli (la strada che da San Francesco al Prato porta alla zona universitaria della Conca). Una zona molto frequentata da universitari e studenti dell'Accademia di belle arti. Eppure i malviventi hanno avuto il te mpo di frantumare il finestrino, aprire l'auto, abbassare i sedili e togliere la copertura del bagagliaio, rovistando all'interno dell'abitacolo in cerca di denaro o oggetti di valore. La spaccata, scrive il proprietario dell'auto su Facebook è avvenuta tra le 13 e le 14 di oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.