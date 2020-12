Furto con spaccata in auto, rubato uno zaino con tutta la vita della società agricola "Le Radici": l'appello per ritrovare documenti e foto

Furto con spaccata a Sant'Andrea delle Fratte a danno dell'auto della società agricola "Le Radici", con la sottrazione di uno zaino contenete un personal computer.

I titolari dell'azienda lanciano un appello: "Oggi alle 10 ci hanno sfondato il vetro della macchina e ci hanno rubato lo zaino dell'azienda, dentro al quale c'era tutto".

Nel computer erano immagazzinati "documenti, Ddt, fatture, carte e burocrazia che per noi è importantissima. Non ci interessa di nulla, il computer era vecchio perché non potevamo permetterci di comprarne uno nuovo. Non ci interessa di niente. Ma nell'hard disk c'erano i ricordi di una vita di Francesco, ciò che per chiunque potrebbero essere banalità... foto, università, appunti di lavoro... Solo questo vorremmo ritrovare. E la nostra agenda, con dentro un anno di lavoro intensissimo. Un'agenda nera e un hard disk".

Il furto è avvenuto a Sant'Andrea delle Fratte e lo zaino e la refurtiva potrebbero essere stati gettati nelle vicinanze, vicino all'ospedale, a Castel del Piano. "Sappiamo da soli che è un grido disperato, però magari tornando a casa o camminando, potreste vedere uno zaino di pelle marrone scuro... e se così fosse sareste i nostri angeli! Chi ci conosce lo sa, lavoriamo tutto il giorno e buona parte della notte, siamo sempre con il sorriso sulle labbra, mai negativi nonostante le tante batoste che prendiamo. Oggi non riusciamo a sorridere. Torniamo a fare i box natalizi che dobbiamo consegnare entro il 25, ma nella nostra piccola stanza, oggi, non sarà la stessa cosa. Grazie".

Occhio alla strada, quindi, ai cassonetti, lungo i bordi della carreggiata. Se vedete uno zaino marrone rivolgetevi alla società "Le Radici".