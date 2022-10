Va a rubare uno scooter in sella a un ciclomotore rubato: arrestato

Tenta di rubare uno scooter parcheggiato nel piazzale di un esercizio commerciale, ma un cliente si accorge dei movimenti sospetti e chiama la Polizia: 44enne italiano finisce in manette.

L'episodio è avvenuto ieri in Strada Tiberina Nord, dove gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato un uomo per furto aggravato e lo hanno denunciato anche per ricettazione.

I poliziotti sono stati allertati dal cliente di un esercizio commerciale della zona che aveva notato il 44enne armeggiare nel reparto di telefonia in modo sospetto. Dopo aver avvisato il personale di vigilanza, aveva visto l’uomo uscire del negozio ed allontanarsi.

Poco dopo, il richiedente ha notato il 44enne forzare il bloccasterzo di uno scooter, tentando di avviarla senza però riuscirci. Quando, poi, lo aveva visto tentare di portar via il veicolo a spinta, ha chiamato la Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo. Alla richiesta dei documenti del ciclomotore, il 44enne ha spiegato di aver preso in prestito la moto da un uomo che non conosceva e di essere rimasto senza benzina. Ai poliziotti non è però sfuggita la circostanza che la moto fosse priva delle chiavi di accensione e con alcuni cavi manomessi.

Dopo i primi accertamenti, è emerso che lo scooter risultava intestato ad una donna. Proprio mentre gli agenti erano intenti ad effettuare ulteriori approfondimenti, sono stati avvicinati da un uomo, il quale ha spiegato ai poliziotti che il ciclomotore in questione, intestato alla moglie, era in uso al figlio al quale, verosimilmente, era stato rubato.

Gli agenti hanno riconsegnato il veicolo alla legittima proprietaria e arrestato il 44enne per furto aggravato. Successivamente, hanno accertato che l'indagato si era reso responsabile anche della sottrazione di un altro scooter, quello con il quale era stato visto arrivare presso l'esercizio commerciale. Anche in questo caso, hanno provveduto a contattare il proprietario e a riconsegnargli il ciclomotore.