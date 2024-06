Supera le vittime in bici e scippa le borse dal cestello: condannato

Da furto semplice a furto con destrezza e aumento di pena. La Corte d’appello di Perugia ha riconosciuto “l’eccellente destrezza” dello scippatore in bici, disponendo un aumento di pena.

Secondo i giudici “l’impiego di particolari doti di equilibrio, velocità di esecuzione e coordinazione motoria integra quel quid pluris necessario a distinguere la fattispecie di furto nella forma aggravata della destrezza dalla mera sottrazione, stante la capacità mostrata dal reo di eludere la sorveglianza ordinaria del detentore sulla res”, cioè la vittima, il derubato.

La decisione arriva per un caso di scippatore di “eccellente destrezza”, che “in sella alla propria bicicletta, con particolare abilità” aveva avvicinato “la bicicletta della vittima, anch’essa marciante” ed era “riuscito a sottrarre la borsa che la stessa deteneva nel cestino posto sul retro della sella, dopo aver prestato attenzione a calibrare l’azione in funzione del rapido impossessamento, a mantenere l’equilibrio ed al contempo guadagnarsi la fuga”.

Per la Corte d’appello non si trattava di un caso in cui l’imputato si era “limitato ad approfittarsi della mera distrazione della vittima rispetto alla normale sorveglianza esercitata sul bene”, ma di un vero furto con destrezza, da punire con 3 anni e 6 mesi (con contestazione di aggravanti e recidiva).