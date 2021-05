Raid notturno in bar, edicola e stazione di servizio a Bastia Umbra: identificati e denunciati due ladri

Scassinano e svaligiano in poco tempo tra locali a Bastia Umbra, ma vengono individuati e arrestati dal personale del Commissariato di Polizia di Assisi.

La Squadra Volante del Commissariato di Assisi è intervenuta presso un bar del centro di Bastia Umbra dove i ladri si erano introdotti nel cuore della notte portando via tabacchi, gratta e vinci, caramelle e snack, e denaro per un valore complessivo di 10.000 euro. Nei filmati di videosorveglianza si vedevano dui persone che intorno alle 4 di mattina, dopo aver forzato la porta d’accesso, in poco più di 10 minuti, facevano incetta di tutti i tabacchi e prodotti vari presenti nella rastrelliera dietro al bancone per poi uscire dal negozio con un sacco nero.

Grazie alla collaborazione della Polizia municipale di Bastia Umbra e alle telecamere della videosorveglianza urbana, i ladri venivano ripresi mentre giungevano nei pressi del bar a bordo di un furgoncino di colore bianco.

I due malviventi non si erano limitati ad effettuare il colpo al bar, ma nella stessa notte, a distanza di pochi minuti, avevano effettuato altri due furti a danno di un’edicola e di una stazione di servizio. All’interno dell’edicola i due riuscivano ad accedere sollevando la saracinesca di protezione e portando via una scatola in cartone contenente blister in plastica e 23 confezioni di sim card. Nella stazione di servizio si appropriavano di uno schiaccia gomme in acciaio, un cacciavite e uno scalpello.

Il triplice colpo aveva fine verso le cinque del mattino quando gli individui a bordo del furgoncino bianco lasciano Bastia prendendo la strada statale 75.

Scattavano così le ricerche del furgone e dei due ladri e grazie alle caratteristiche fisiche pienamente compatibili con alcuni dei fotogrammi delle immagini acquisite e agli accertamenti in base ai quali uno dei due soggetti risultava proprietario proprio di un furgoncino di colore bianco avente le stesse c aratteristiche di quello utilizzato per i furti. Si trattava di due uomini, di 51 e 33 anni, entrambi di origini calabresi e residenti nella provincia di Perugia, entrambi con numerosi precedenti.

Gli uomini del Commissariato di Assisi si sono recatio presso l’abitazione dei due soggetti individuati per procedere ad una perquisizione, trovando il furgoncino all’interno del quale rinvenivano diversi arnesi atti allo scasso, guanti da lavoro di tutte le grandezze, una corda, pacchetti di patatine, croccanti e chewing-gum nonché gli arnesi rubati alla stazione di servizio. All’interno dell’abitazione venivano trovati gli indumenti compatibili con quelli utilizzati dai ladri, buste piene di monete di vario taglio, altri dolciumi, buste di tabacco di vario tipo, cartine e sigarette che sarebbero state riconosciute come proprie dal titolare del bar derubato. Venivano recuperate anche diverse confezioni di sim card riconosciute dal proprietario dell’edicola saccheggiata.

Nel corso della perquisizione è stata trovata anche 13 grammi di hashish suddivisa in dosi singole pronte per essere vendute al dettaglio, rivendicate come proprie dal 33enne e una siringa con dell’eroina pronta per essere inoculata che il 51enne dichiarava essere per consumo personale e per il quale sarebbe stato segnalato come consumatore di sostanze.

Al termine delle operazioni, i due soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Per il 33enne si è aggiunta anche la denuncia per spaccio di sostanza stupefacente e per il 51enne la denuncia per violazione del provvedimento della misura di sicurezza della sorveglianza speciale.