Da Roma a Marsciano per rubare un paio di scarpe: denunciati e multati due giovani

I Carabinieri di Todi sono intervenuti in un centro commerciale, per i due ragazzi oltre alla violazione delle norme anti Covid anche il foglio di via

I Carabinieri di Todi hanno denunciato due giovani ritenuti responsabili di un furto aggravato in concorso.

I militari del Radiomobile sono intervenuti presso un’attività commerciale del comune di Marsciano dove due giovani, entrambi domiciliati a Roma, sono stati trovati in possesso di calzature dalle quali era stata rimossa la placca antitaccheggio.

I due giovani sono stati denunciati e la refurtiva è stata consegnata al responsabile della struttura commerciale.

I due sono stati multati per il mancato rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento epidemiologico ed è stato richiesto il foglio di via per il divieto di ritorno nel comune di Marsciano.