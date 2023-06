"Ho visto una persona che forza le auto parcheggiate": in manette un 36enne trovato in possesso di carte di credito e una canna da pesca

La Polizia ha arrestato, in via del Toppo a Perugia, un tunisino di 36 anni per il reato di furto aggravato e denunciato lo stesso per ricettazione, inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Perugia e false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità.

I poliziotti erano stati chiamati da un cittadino che ha notato l'uomo mentre tentava di aprire alcune auto parcheggiate lungo la via Fermi: Giunti sul posto gli agenti hanno avviato le ricerche, individuando l'uomo poco lontano, trovandolo in possesso di una canna da pesca, alcune carte di credito, intestate ad altre persone e rubate qualche giorno fa, ed una moneta da collezione di cui non è stato in grado di motivare il possesso.

Dopo aver contattato i proprietari degli oggetti rubati gli agenti hanno accompagnato l’uomo in Questura dove hanno riscontrato che, oltre ad aver fornito delle false generalità, era anche inottemperante al foglio di via obbligatorio. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.