Casa piena di orologi, cellulari e gioielli rubati, preso dai Carabinieri: deve scontare 2 anni e 8 mesi

Nascondeva in casa orologi, gioielli, cellulari, navigatori satellitari e ricariche telefoniche, furto di furti e borseggi. Per questo è stato prima denunciato e poi processato. Adesso sono scattati anche gli arresti per scontare la pena inflitta.

Protagonista della vicenda un 56enne albanese, residente a Reggio Emilia, ma che all'epoca dei fatti viveva a Perugia, in un appartamento in cui fecero irruzione le forze dell'ordine, trovando l'uomo in possesso di orologi, monili in oro, telefoni, navigatori satellitari, ricariche telefoniche nuove. Materiale di cui non ha sapeto giustificare il possesso, trasformando il tutto in refurtiva. Tra gli oggetti posti sotto sequestro anche un cedolino assicurativo di una compagnia di assicurazioni falsificato.

L'uomo era così finito sotto processo, a Perugia, per ricettazione e uso di atto falso. Al termine del quale era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa.

Adesso la sentenza è divenuta esecutiva e i Carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce hanno eseguito l'ordine dell'Ufficio esecuzioni penali visto che l’uomo dovrà scontare l’intera pena che gli era stata sospesa.