Beccato arrampicato su un palazzo per rubare grondaie di rame, denunciato e processato

Un ex maresciallo dei Carabinieri in pensione stava passeggiando per Assisi, quando aveva visto una persona arrampicata su un muro, mentre armeggiava con una canaletta di rame.

Lo aveva fermato e chiamato le forze dell’ordine, sospettando un furto. Ed era realmente quanto accaduto. La persona, un 47enne residente a Bettona, aveva asportato la canaletta posizionata lì dal Comune di Assisi.

Così scattava la denuncia e la citazione diretta a giudizio “perché al fine di trarne profitto si impossessava di una canaletta in rame lunga 250 centimetri che rimuoveva dal muro di un edificio dove era stata collocata dal personale del Comune di Assisi per fini estetici ed in particolare per occultare dei cavi telefonici che deturpavano il decoro architettonico dell’edificio storico”.

All’imputato, difeso dall’avvocato Michele Iacomi, è stata contestata anche l’aggravante di “avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su cosa per necessità a pubblica fede”.

Il giudice Sonia Grassi ha ricevuto il fascisolo da un altro giudice e ha rinviato a settembre per l’applicazione del protocollo sui reati prescritti. I fatti si erano svolti il 23 marzo del 2013.