Ruba cavi elettrici e il rame da una villetta in costruzione: "Me li ha regalati il proprietario". A processo

Un 30enne di Torgiano, difeso dall’avvocato Dario Epifani, si ritrova in tribunale con l’accusa di furto di materiale, cavi elettrici e rame, da una villetta in costruzione.

Un’auto arriva in un cantiere, scende una persona e carica cavi elettrici e rame. Il vicino si accorge del movimento e chiede: “Scusi, che sta facendo?”. L’uomo risponde: “La casa in costruzione è di un mio amico, mi ha detto che c’è del materiale che non gli serve più e posso prenderlo”. E se ne va.

Il vicino, insospettito, fotografa l’auto e la targa e quando il proprietario dell’immobile in costruzione si fa vivo, poco dopo, gli racconta tutto e gli dà la foto.

Dalla targa le forze dell’ordine sono risalite al proprietario e hanno ritrovato il materiale dentro l'auto con i sedili abbassati e occultata da un telo.