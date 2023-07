Magione, ladri sorpresi a razziare rame al cimitero, abbandonano il furgone e rubano un'auto per la fuga

Furto di auto e furgoni per andare a rubare il rame al cimitero di Magione. In quattro, difesi dagli avvocati Massimo Brazzi e Francesco Mattiangeli, sono finiti davanti al giudice, anche se per due di essi il processo è sospeso in quanto irreperibili e senza prova che siano a conoscenza dello stesso.

La Procura di Perugia contesta al quartetto di avere, in concorso, compiuto “atti idonei in modo non equivoco a commettere un furto di grondaie e calate di rame presso il cimitero di Magione, senza riuscire nell’intento” in quanto venivano sorpresi dai Carabinieri “ed erano costretti a fuggire”. Il tentato furto era avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 febbraio del 2014.

Il quartetto è anche accusato di avere rubato “al fine di trarne profitto e per conseguire l’impunità” del tentato furto al cimitero, l’autovettura parcheggiata in nel piazzale di un’abitazione “con le chiavi inserite nel quadro”, dove si introducevano dopo aver tagliato la recinzione. Auto che utilizzavano per la fuga, dopo aver abbandonato un furgone rubato e per il quale uno dei quattro deve rispondere dell’accusa di ricettazione.