Ruba profumi e scappa con due complici, rintracciato e denunciato dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia presso un negozio in zona via Settevalli dove tre ragazzi hanno compiuto un furto per poi darsi alla fuga.

Ai poliziotti la responsabile del negozio ha riferito che i tre avevano tentato di asportare alcuni profumi e oggetti per la cura personale e che una volta scoperti erano scappati. Sulla base della descrizione gli agenti si sono messi alla ricerca del terzetto, individuando poco lontano uno dei giovani, uno straniero di 25 anni, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

La responsabile dell'attività commerciale è andata in Questura per presentare la querela e ha riconosciuto il 25enne che è stato denunciato per il reato di furto aggravato in concorso. Sono ancora in corso le indagini per individuare gli altri autori del reato.