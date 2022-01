Affidato ai servizi sociali per evitare il carcere, fugge per rubare in ospedale: nei guai 50enne

Il giudice non lo manda in carcere e gli concede una misura detentiva meno pesante, affidandolo ai servizi sociali, ma fugge per andare a rubare in ospedale.

Un 50enne perugino, difeso dall’avvocato Aldo Poggioni, è finito di nuovo in tribunale con l’accusa di furto e false generalità a pubblico ufficiale. Dopo la sentenza che il 3 agosto del 2018 gli concedeva le misure alternative, il 28 dello stesso mese, veniva sorpreso al Santa Maria della Misericordia e arrestato “perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di un portafogli e del suo contenuto, composto da documenti di identità, carte di credito, tessera sanitaria e denaro contante per 30 euro, sottraendolo al legittimo detentore …, che l’aveva lasciato momentaneamente incustodito nella camera di degenza ospedaliera della propria assistita, bene di cui si disfaceva mentre scendeva le scale di emergenza del nosocomio, dopo aver sottratto e trattenuto il denaro ivi contenuto”.

Al 50enne sono state contestate anche le aggravanti “di aver commesso il fatto con destrezza, profittando della momentanea assenza di sorveglianza del detentore e in edificio pubblico e destinato ad uso pubblico” e anche di “aver commesso il reato durante il tempo in cui si era sottratto all’ordine di carcerazione” emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Perugia a seguito delle numerose violazioni della misura detentiva al carcere che gli era stata concessa appena 25 giorni prima.

Essendo stato fermato dalle forze dell’ordine, infine, forniva false generalità per evitare l’arresto e la scoperta delle violazioni all’affidamento ai servizi sociali al posto del carcere.