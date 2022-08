Ruba un portafogli in farmacia, beccato dal codice fiscale lasciato per pagare

Ruba il portafogli di un anziano in farmacia, beccato dal codice fiscale lasciato per la detrazione dei medicinali e denunciato dai carabinieri per furto aggravato. E' successo ad Assisi.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, si è intascato il portafogli che l'anziano davanti a lui aveva appoggiato sul bancone. Poi, come nulla fosse, ha effettuato un acquisto fornendo il proprio codice fiscale. Incastrato dalle telecamere di sicurezza e denunciato.