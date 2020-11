Ladri in azione a Perugia, smontati e rubati pneumatici e cerchioni in via dei Filosofi

Brutta sorpresa per un perugino residente nella zona di via dei Filosofi-piazzale Giotto. Questa mattina quando è uscito di casa, ha trovato la sua auto, dove l'aveva parcheggiata la sera prima, ma senza più gli pneumatici.

L'autovettura, appoggiata su un cric e alcuni matotni, era stata depredata di pneumatici e cerchioni in lega. Lo sfortunato proprietario aveva montato anche i bulloni antifurto, ma evidentemente i ladri sono stati più bravi ed erano in possesso di una chiave per aprire detti bulloni.

Il furto, del valore di qualche migliaio di euro, è avvenuto nei parcheggi che si trovano davanti all'ex Circoletto di via Leonardo da Vinci.