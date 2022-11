Ruba le offerte in chiesa e scappa a tutto gas sul raccordo Perugia-Bettolle

Ruba in chiesa e scappa sul raccordo. I carabinieri di Passignano sul Trasimeno hanno denunciato per furto aggravato un cinquantenne di origini siciliane, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, intorno all'ora di pranzo di martedì primo novembre si sarebbe introdotto nella chiesa di San Cristoforo e avrebbe scassinato e depredato la cassetta delle offerte votive. Poi sarebbe scappato sul raccordo, a bordo della propria auto.

Un passante ha notato la scena e lanciato l'allarme, fornendo importanti dettagli ai carabinieri per individuare il mezzo del ladro. I militari sono riusciti a intercettare l'auto all’uscita di Cortona.

Il 50enne, spiegano i carabinieri, è stato trovato in possesso di una manciata di monete, ritenute provento del furto poco prima messo in atto, e di strumenti atti allo scasso. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato. La refurtiva e gli strumenti da scasso sono stati sequestrati.