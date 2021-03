Ruba un paio di scarpe da donna in un negozio del centro di Foligno e fugge, preso dalla Polizia

I poliziotti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un marocchino di 33 anni per furto in un esercizio commerciale del centro storico.

L'uomo dopo aver rubato un paio di scarpe da donna in un negoaio, ha tentato la fuga, ma le pattuglie della Polizia di Stato, già impegnate in un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, lo hanno individuato e arrestato nel giro di poco tempo.

Sullo straniero, già gravato da numerosissimi precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio, sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi con lìipotesi del suo coinvolgimento anche in altri episodi criminali.

Si sospetta che possa essere l'autore dei numerosi scippi che sono avvenuti nell'ultimo mese a Foligno. L'ultimo episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 23 marzo, si tratta del quindicesimo colpo in un mese, a danno di un'anziana donna che caminava all'altezza dell'incrocio tra via Trasimeno e via Po.