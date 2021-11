Sorprese a rubare nel negozio, ladre in fuga fermate a morsi dalla proprietaria

Tentano il furto in un negozio, ma la proprietaria le scopre e prende a morsi una delle presunte ladre.

Due cittadine rumene di etnia rom, difese dall’avvocato Michela Ulli, sono finite sotto processo per furto aggravato. Le due, secondo quanto denunciato dalla titolare cinese di un’attività commerciale, sarebbe entrate nel negozio, si sarebbero aggirate tra gli scaffali, per poi uscire a mani vuote.

La proprietaria, però, le avrebbe fermato e chiesto loro di aprire la borsa. Le due si sarebbero opposte e, con violenza, avrebbero cercato di liberarsi dalla presa della proprietaria del negozio.

E a questo punto, secondo le imputate, la titolare dell’attività commerciale avrebbe morso il braccio ad una delle due, fino ad incidere la carne. Almeno è quello che hanno dichiarato alle forze dell’ordine intervenute per riportare la calma.

Del processo per le lezioni non si sa nulla, mentre quello per furto, visto che la seconda donna veva della refurtiva in borsa, è arrivato davanti al giudice.