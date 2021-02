Cerca di entrare in un appartamento in centro storico, ladro fotografato appeso al balconcino

Presenza inquietanti nella zona di Porta pesa, corso Bersaglieri e via Bonacci Brunamonti. I residenti protestano: “Questa è diventata una piazza di spaccio e di furti”. Tanto che l’assessore Luca Merli ha promesso più controlli.

I residenti denunciano continui episodi di spaccio, di furti e lamentano la presenza di persone malintenzionate. Basta aprire la finestra e trovarsi un ladro che si arrampica sulla grondaia, fino a raggiungere una finestra al primo piano per provare ad entrare in casa.

Un residente ha fotografato il ladro mentre provava ad entrare in un appartamento. Quando si è accorto del residente che lo fotografava è scappato via. Nell’immagine si vede bene l’uomo appeso al balconcino al primo piano e poi mentre si allontana dall’abitazione dove voleva entrare in via del Pasticcio.

“Ogni giorno chiamo le forze dell’ordine per spaccio di droga o per la presenza di questi personaggi – racconta il residente – La situazione è diventata veramente difficile”.

