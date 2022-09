Ladri in azione a Ponte San Giovanni: svaligiano un appartamento mentre un condomino lancia l’allarme.

L’episodio è avvenuto ieri, in via Sisto Corba a Ponte San Giovanni. Una signora ha visto due persone sconosciute nel piazzale condominiale. Li ha osservati aggirarsi in cerca di qualcosa per poi vederli sparire.

Insospettita ha chiesto in giro, informando gli altri condomini di quello che aveva visto, dicendo di stare in guardia.

Quando ha incontrato una signora che abita nel condominio ha scoperto che i ladri erano passati in casa sua.

Sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri che ha effettuato un sopralluogo.