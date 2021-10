Ruba la cassetta delle offerte in chiesa e chiede il riscatto al parroco: condannato

Ruba la cassetta delle offerte in chiesa e poi tenta di estorcere al parroc 30 euro per restituirla. È solo uno dei furti e reati commessi da un perugino, difeso dall’avvocato Virginia Marchesini, nell’arco di un anno e mezzo e che lo hanno portato ad una condanna, con pena patteggiata in continuazione, a 1 anno, 4 mesi, 7 giorni e 478 euro di multa.

Il giovane aveva iniziato il suo periodo di violazione delle leggi proprio con l’asportazione da una chiesa perugina di una cassetta per le offerte. Poi si era presentato al parroco e aveva chiesto 30 euro per la restituzione, minacciando anche il sacerdote: “Se non paghi non la riavrai mai”. Il reato era stato, poi, derubricato in violenza privata.

Poi aveva proseguito saccheggiando almeno due autovetture parcheggiate lungo la strada in città, portando via qualche spicciolo, capi d’abbigliamento e occhiali da sole.

Una volta era stato fermato dalle forze dell’ordine mentre camminava per strada, ma in tasca aveva un coltello. Arma sequestrata e denuncia.

Un’altra volta era stato trovato in possesso di merce rubata. Non potendo dimostrare che era lui l’autore del furto era stato denunciato per ricettazione.

L’ultimo reato era stato un furto di portafogli in un negozio di un centro commerciale. Il valore della merce era di 60 euro.

Alla fine tutti i furti e i vari reati, con le denunce, lo hanno portato a più riprese davanti al giudice e tra la contestazione della continuazione del reato e la riunione dei vari procedimenti, è arrivata la condanna.